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Олимпиада 2022: канадец выиграл "золото" в сноубординге

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошли соревнования по сноубордингу среди мужчин в дисциплине слоупстайл.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале по слоупстайлу соревновались 12 спортсменов.

Лучше всего выступил в финале и набрал самое большое количество баллов канадец Макс Парро. У него в 2018 году диагностировали лимфому, но Макс вылечился и в конце 2019-го вернулся в большой спорт.

Кроме "золота", которое выиграл Парро, были разыграны серебряные и бронзовые награды:

  1. Максанс Парро (Канада) – 90.96 баллов
  2. Су Имин (Китай) – 88.70 баллов
  3. Марк МакМоррис (Канада) – 88.53 баллов

Напомним, что были разыграны награды в мужском скоростном спуске.

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