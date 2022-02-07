Олимпиада 2022: канадец выиграл "золото" в сноубординге

В финале по слоупстайлу соревновались 12 спортсменов.

Лучше всего выступил в финале и набрал самое большое количество баллов канадец Макс Парро. У него в 2018 году диагностировали лимфому, но Макс вылечился и в конце 2019-го вернулся в большой спорт.

Кроме "золота", которое выиграл Парро, были разыграны серебряные и бронзовые награды: