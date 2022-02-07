Зимова Олімпіада 2022: канадець виграв "золото" в сноубордингу

На Олімпіаді відбулися змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі зі слоупстайлу змагалося 12 спортсменів.
Найкраще виступив у фіналі та набрав найбільшу кількість балів канадець Макс Парро. У нього в 2018 році діагностували лімфому, але Макс вилікувався та наприкінці 2019-го повернувся у великий спорт.
Окрім "золота", яке виграв Парро, також були розіграні срібні та бронзові нагороди:
Нагадаємо, що були розіграні нагороди у чоловічому швидкісному спуску.