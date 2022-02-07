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Зимова Олімпіада 2022: канадець виграв "золото" в сноубордингу

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулися змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі зі слоупстайлу змагалося 12 спортсменів.

Найкраще виступив у фіналі та набрав найбільшу кількість балів канадець Макс Парро. У нього в 2018 році діагностували лімфому, але Макс вилікувався та наприкінці 2019-го повернувся у великий спорт.

Окрім "золота", яке виграв Парро, також були розіграні срібні та бронзові нагороди:

  1. Максанс Парро (Канада) - 90.96 балів
  2. Су Їмін (Китай) - 88.70 балів
  3. Марк МакМорріс (Канада) - 88.53 балів

Нагадаємо, що були розіграні нагороди у чоловічому швидкісному спуску.

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