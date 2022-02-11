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Олимпиада-2022: горнолыжница из Швейцарии взяла "золото" в супергиганте

Автор: Артур Родивилов

На Олимпиаде-2022 были разыграны награды в женском супергиганте. Победу одержала представительница Швейцарии Лара Гут-Бехрами.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Серебро" взяла австрийка Мирьям Пухнер. "Бронзовым" призером стала Мишель Гисин из Швейцарии. Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37 место.

Результаты турнира

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1:13,51;

2. Мирьям Пухнер (Австрия) - 1:13.73;

3. Мишель Гисин (Швейцария) - 1:13,81.

37. Анастасия Шепиленко (Украина) - 1:19,60.

Напомним, сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Также сообщалось, что нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде.

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Олимпиада 2022