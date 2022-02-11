Олімпіада-2022: гірськолижниця зі Швейцарії взяла "золото" в супергіганті

На Олімпіаді-2022 були розіграні нагороди в жіночому супергіганті. Перемогу здобула представниця Швейцарії Лара Гут-Бехрамі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Срібло" взяла австрійка Мірьям Пухнер. "Бронзовим" призером стала Мішель Гісін зі Швейцарії. Українка Анастасія Шепиленко посіла 37 місце.
Результати турніру
1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1:13,51;
2. Мірьям Пухнер (Австрія) - 1:13.73;
3. Мішель Гісін ( Швейцарія) - 1: 13,81.
37. Анастасія Шепиленко (Україна) - 1: 19,60.
Нагадаємо, сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 в Пекіні.
Також повідомлялося, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.