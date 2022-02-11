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Олімпіада-2022: гірськолижниця зі Швейцарії взяла "золото" в супергіганті

Автор: Артур Родивилов

На Олімпіаді-2022 були розіграні нагороди в жіночому супергіганті. Перемогу здобула представниця Швейцарії Лара Гут-Бехрамі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Срібло" взяла австрійка Мірьям Пухнер. "Бронзовим" призером стала Мішель Гісін зі Швейцарії. Українка Анастасія Шепиленко посіла 37 місце.

Результати турніру

1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1:13,51;

2. Мірьям Пухнер (Австрія) - 1:13.73;

3. Мішель Гісін ( Швейцарія) - 1: 13,81.

37. Анастасія Шепиленко (Україна) - 1: 19,60.

Нагадаємо, сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Також повідомлялося, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.

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Олимпиада 2022