Олимпиада-2022: Германия получила "золото" и "серебро" в мужском скелетоне

На Олимпийских играх в Пекине закончились соревнования в мужском скелетоне.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Состоялась финальная попытка у скелетонистов, вошедших в топ-20.
Среди них был и украинец Владислав Гераскевич. Который в итоге занял 18-е место.
А триумфовали немецкие спортсмены, занявшие первые два места. На третьем месте – китаец.
Для победителя Кристофера Гротьера сегодняшнее "золото" стало первой олимпийской наградой в карьере.
Медалисты в мужском скелетоне:
"золото" – Кристофер Гротьер (Германия) – 4:01,01
"серебро" – Аксель Юнгк (Германия) – 4:01,67
"бронза" – Вэньган Янь (Китай) – 4:01,77
Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат в поддержку Украины.