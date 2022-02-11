Олімпіада-2022: Німеччина здобула "золото" та "срібло" в чоловічому скелетоні

На Олімпійських іграх в Пекіні закінчились змагання в чоловічому скелетоні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відбулася фінальна спроба в скелетоністів, які увійшли до топ-20.
Серед них був і українець Владислав Гераскевич. Який в підсумку посів 18-е місце.
А тріумфували німецькі спортсмени, які зайняли перші два місця. На третьому місці – китаєць.
Для переможця Крістофера Гротьєра сьогоднішнє "золото", стало першою олімпійською нагородою в кар’єрі.
Медалісти в чоловічому скелетоні:
"золото" – Крістофер Гротьєр (Німеччина) – 4:01,01
"срібло" – Аксель Юнгк (Німеччина) – 4:01,67
"бронза" – Веньган Янь (Китай) – 4:01,77
Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич продемонстрував плакат в підтримку України.