UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпиада - 2022 не будет мешать планам России по Украине, - Блинкен

Автор: Сергей Пышкин

Проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS.

"Я так не думаю. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в его интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания", - заявил Блинкен.

В то же время государственный секретарь США отметил, что любая агрессия России в сторону Украины будет иметь для нее тяжелые последствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаРоссийская ФедерацияУкраина