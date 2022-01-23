Олимпиада - 2022 не будет мешать планам России по Украине, - Блинкен

Проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

"Я так не думаю. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в его интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания", - заявил Блинкен.

В то же время государственный секретарь США отметил, что любая агрессия России в сторону Украины будет иметь для нее тяжелые последствия.