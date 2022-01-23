Олімпіада-2022 не заважатиме планам Росії щодо України,- Блінкен

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова державний секретар США Ентоні Блінкена в ефірі телеканалу CBS.

"Я так не думаю. Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, грунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в його інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування", - заявив Блінкен.

Водночас державний секретар США наголосив на тому, що будь-яка агресія Росії у бік України матиме для неї тяжкі наслідки.