Олимпиада 2022: австрийский сноубордист выиграл "золото" в параллельном гигантском слаломе

Определились призеры Олимпийских игр в сноуборде по дисциплине параллельный гигантский слалом среди мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В заезде за бронзу участвовали итальянец Роланд Фишналлер и натурализованный американец из команды ОКР Вик Уайлд. Бонзовую награду выиграл представитель команды ОКС.
В финале состязались австриец Бенджамин Карл и словенец Тим Мастнак. "Золото" выиграл австрийский сноубордист Бенджамин Карл. Словенец остался с серебряной наградой.
Напомним. что определились призеры Олимпийских игр в сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом среди женщин.