Зимова Олімпіада 2022: австрійський сноубордист виграв "золото" в паралельному гігантському слаломі

Визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В заїзді за бронзу брали участь італієць Роланд Фішналлер та натуралізований американець з команди ОКР Вік Вайлд. Бонзову нагороду виграв представник команди ОКР.
У фіналі змагалися австрієць Бенджамін Карл та словенець Тім Мастнак. "Золото" виграв австрійський сноубордист Бенджамін Карл. Словенець залишився зі срібною нагородою.
Нагадаємо. що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок.