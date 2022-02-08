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Зимова Олімпіада 2022: австрійський сноубордист виграв "золото" в паралельному гігантському слаломі

Автор: Андрій Вирва

Визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В заїзді за бронзу брали участь італієць Роланд Фішналлер та натуралізований американець з команди ОКР Вік Вайлд. Бонзову нагороду виграв представник команди ОКР.

У фіналі змагалися австрієць Бенджамін Карл та словенець Тім Мастнак. "Золото" виграв австрійський сноубордист Бенджамін Карл. Словенець залишився зі срібною нагородою.

Нагадаємо. що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок.

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