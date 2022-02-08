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Олимпиада-2022: австрийский горнолыжник завоевал "золото" в супергиганте

Автор: Артур Родивилов

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине. В финале спортсмен показал время 1 минута и 19,94 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, уступивший Майеру 0,04 секунды.

На третьей строчке - норвежец Александер Омодт Кильде, который проиграл победителю 0,42 секунды.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Напомним, что ранее состоялся финал биг-эйра среди женщин.

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Олимпиада 2022