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Олімпіада-2022: австрійський гірськолижник завоював "золото" в супергіганті

Автор: Артур Родивилов

Австрійський гірськолижник Маттіас Майєр завоював золото в супергіганті на Олімпіаді в Пекіні. У фіналі спортсмен показав час 1 хвилина і 19,94 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Друге місце зайняв американець Райан Кокран-Сігл, який поступився Майєру 0,04 секунди.

На третій сходинці - норвежець Александер Омодт Кільде, який програв переможцю 0,42 секунди.

Всього на Олімпіаді в Пекіні будуть розіграні 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. Ігри-2022 завершаться 20 лютого.

Нагадаємо, що раніше відбувся фінал біг-ейра серед жінок.

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Олимпиада 2022