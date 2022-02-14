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Олимпиада-2022: американка взяла "золото" в монобобе, украинка стала последней

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 14 февраля, в Пекине в рамках Олимпийских игр-2022 завершились соревнования в монобобе (бобслей). "Золото" взяла представительница США Кейли Хамфрис.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бобслеистка в первых трех заездах показывала лучшее время, а в четвертом ее результат был третьим, но этого хватило, чтобы превзойти соперниц.

"Серебро" досталось еще одной американке Элане Майерс-Тейлор. Ее отставание от победительницы по итогам четырех заездов составило всего 1.54 секунды.

"Бронзовой" призеркой стала бобслеистка из Канады Кристин де Брюин, проигравшая Хамфрис +1:54.

Украину в этой дисциплине представила Лидия Гунько. По итогам четырех заездов 28-летняя спортсменка заняла последнее, 20-е место.

К слову, ранее подвели итоги 13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Олимпиада 2022