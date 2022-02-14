Олімпіада-2022: американка взяла "золото" в монобобі, українка стала останньою

Бобслеїстка в перших трьох заїздах показувала найкращий час, а в четвертому її результат був третім, але цього вистачило, щоб перевершити суперниць.

"Срібло" дісталося ще одній американці Елані Майерс-Тейлор. Її відставання від переможниці за підсумками чотирьох заїздів склало всього 1.54 секунди.

"Бронзовою" призеркою стала бобслеїстка з Канади Крістін де Брюїн, яка програла Хамфріс +1:54.

Україну в цій дисципліні представила Лідія Гунько. За підсумками чотирьох заїздів 28-річна спортсменка посіла останнє, 20-е місце.