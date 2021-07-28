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Олимпиада-2020: украинка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований по гребному слалому

Автор: Инна Собора

Украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинал Олимпиады в Токио. Соревнования состоятся завтра, 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.

Ус выступила в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Спортсменка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля.

Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза ​​фишеров.

Напомним, вчера Виктория Ус заняла восьмое место в гребном слаломе и не смогла побороться за олимпийскую медаль.

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Олимпиада 2020