Олимпиада-2020: украинка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований по гребному слалому

Украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинал Олимпиады в Токио. Соревнования состоятся завтра, 29 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.
Ус выступила в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Спортсменка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля.
Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза фишеров.
Напомним, вчера Виктория Ус заняла восьмое место в гребном слаломе и не смогла побороться за олимпийскую медаль.