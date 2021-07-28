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Олімпіада-2020: українка Вікторія Ус пройшла у півфінал змагань з гребного слалому

Автор: Инна Собора

Українська каноїстка Вікторія Ус пройшла до півфіналу Олімпіади в Токіо. Змагання відбудуться завтра, 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України в Facebook.

Ус виступила в гребному слаломі в каное-одиночці. Спортсменка показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.

Нагадаємо, вчора Вікторія Ус посіла восьме місце у веслувальному слаломі і не змогла поборотися за олімпійську медаль.

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Олімпіада 2020