Олимпиада 2020: украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо

Украинский дзюдоист Яков Хаммо дошел до этапа борьбы за "бронзу" в весовой категории выше 100 кг на Олимипаде в Токио. Однако в решающем поединке уступил россиянину Тамерлану Башаеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.
Хаммо имел реальный шанс получить пятую "бронзу" для Украины.
До этого он одержал победу над румыном Владутом Симонеску в 1/8 финала
Однако впоследствии уступил в четвертьфинале своему сопернику-японцу Хисайоши Харасави.
Далее Хаммо попал в утешительный турнир, где успешно одолел представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоєва.
Однако представитель России одержал победу в решающем поединке.