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Олимпиада-2020 в Токио: когда открытие и как пройдет церемония

Автор: Дмитрий Кузнецов

Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени и пройдет при пустых трибунах.

Подробнее о церемонии открытия Олимпиады-2020 - в материале РБК-Украина.

Накануне старта Игр президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал: "Если во время церемонии открытия вы услышите звук падающих камней, знайте — это упал груз с моего сердца".

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия пройдет в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе, специально построенном к Играм. Начнется мероприятия в 14:00 по киевскому времени.

Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней - Японии. Затем участники Игр примут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой. Мероприятие пройдет без зрителей на трибунах.

Знаменосцами сборной Украины станут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписании соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.

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открытиеОлимпиада 2020