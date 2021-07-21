RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада-2020 в Токіо: коли відкриття і як пройде церемонія

Автор: Дмитрий Кузнецов

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні в п'ятницю, 23 липня. Захід розпочнеться о 14: 00 за київським часом і пройде при порожніх трибунах.

Детальніше про церемонію відкриття Олімпіади-2020-у матеріалі РБК-Україна.

Напередодні старту Ігор президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах сказав: "якщо під час церемонії відкриття ви почуєте звук падаючих каменів, знайте — це впав вантаж з мого серця".

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Церемонія відкриття пройде в п'ятницю, 23 липня, на Національному стадіоні, спеціально побудованому до ігор. Розпочнеться заходи о 14: 00 за київським часом.

Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою - Японії. Потім учасники Ігор складуть присягу, і Олімпіада буде вважатися відкритою. Захід пройде без глядачів на трибунах.

Прапороносцями збірної України стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
открытиеОлімпіада 2020