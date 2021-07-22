Олимпиада-2020: в сборных Чехии и Нидерландов вспышка коронавируса

Еще один чешский спортсмен на Олимпийских играх в Токио получил подтверждение заражения коронавирусом. Игрок чешской женской пляжного волейбола Маркета Слукова получила положительные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Общее количество чешских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, которые заболели COVID-19, возросло до трех.
Также сборная Нидерландов заявила, что двое из сборной страны заразились коронавирусом. Одна из них - голландская олимпийская спортсменка Решми Оогинк.
Напомним, на Олимпиаде в Токио зафиксировали 12 новых случаев COVID-19.
Ранее от участия в Олимпийских Играх в Токио отстранили еще одного спортсмена: у всадника Джейми Кермонда из Австралии обнаружили следы кокаина в организме.