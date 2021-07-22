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Олімпіада-2020: у збірних Чехії та Нідерландів спалах коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Ще один чеський спортсмен на Олімпійських іграх в Токіо отримав підтвердження зараження коронавірусом. Гравець чеської жіночої пляжного волейболу Маркета Слукова отримала позитивні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Загальна кількість чеських спортсменів на Олімпійських іграх у Токіо, які захворіли COVID-19, зросла до трьох.

Також збірна Нідерландів заявила, що двоє зі збірної країни заразились коронавірусом. Один з них - голландська олімпійська спортсменка Решми Оогінк.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо зафіксували 12 нових випадків COVID-19.

Раніше від участі в Олімпійських Іграх в Токіо відсторонили ще одного спортсмена: у вершника Джеймі Кермонда з Австралії виявили сліди кокаїну в організмі.

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ЧехияНідерландиОлімпіада 2020