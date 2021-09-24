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Олигархов в специальный реестр будет вносить НАПК, - Разумков

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Пятница 24 сентября 2021 10:26
Олигархов в специальный реестр будет вносить НАПК, - Разумков Фото: глава ВР Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Данные об олигархах в соответствующий реестр будет вносить Национальное агентстство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Делать это будут по обращению специальной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя ВР Дмитрия Разумкова в Facebook.

Он пояснил, что делать это позволило принятие специальной правки.

"Спасибо и комитету, и Верховной раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов", - написал Разумков.

Как известно, вчера Рада приняла закон об олигархах.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

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НАПК Дмитрий Разумков Закон об олигархах
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