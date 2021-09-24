Олігархів до спеціального реєстру вноситиме НАЗК, - Разумков

Дані про олігархів до відповідного реєстру буде вносити Національне агентстство з питань запобігання корупції (НАЗК). Робитимуть це за зверненням спеціальної комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ВР Дмитра Разумкова у Facebook .

Він пояснив, що робити це дозволило прийняття спеціальної правки.

"Дякую і комітету, і Верховній раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів", - написав Разумков.

Як відомо, вчора Рада прийняла закон про олігархів.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.