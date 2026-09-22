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Олігархів РФ Усманова та Фрідмана поки лишили у санкційному списку, - журналіст

00:35 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Олігархів РФ Усманова та Фрідмана поки лишили у санкційному списку, - журналіст Фото: російський олігарх Алішер Усманов (Getty Images)
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В ЄС поки вирішили не виключати зі санкційного списку двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Чергове засідання відбудеться повторно вже сьогодні ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х відомого європейського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Угоди про зняття з санкційного списку Усманова та Фрідмана сьогодні ввечері не досягнуто; натомість як компенсацію передбачено продовження інших санкцій на 36 місяців", - написав Йозвяк.

Відомо, що письмова процедура не завершена.Європейські посли мають зустрітися знову завтра.

"Процедуру продовжено! з 20.00 до 22.00, але може тривати ще довше. Зрозуміло, що цей компроміс не є загальнопопулярним", - додав журналіст.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, тиждень тому країни ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти Росії. Досягти одностайності не дозволили два російських олігархи - Усманов та Фрідман.

Вимогу виключити зі списку двох російських олігархів висунула Словаччина, яка має проросійський уряд.

У відповідь Франція запропонувала компроміс, який передбачав зняття санкцій лише з Усманова.

Більшість європейських столиць були категорично проти будь-яких виключень. Вони наголосили, що зняття обмежень є неприпустимим на тлі рекордних ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах України та зростання гібридних загроз поблизу кордонів НАТО.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли фінансувати далі російську воєнну машину.

А глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомляв - зняття обмежень з олігархів РФ стало б "хибним сигналом" для Москви. Більше про це в матеріалі РБК-Україна.

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