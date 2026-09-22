Олігархів РФ Усманова та Фрідмана поки лишили у санкційному списку, - журналіст

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В ЄС поки вирішили не виключати зі санкційного списку двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Чергове засідання відбудеться повторно вже сьогодні ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х відомого європейського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Угоди про зняття з санкційного списку Усманова та Фрідмана сьогодні ввечері не досягнуто; натомість як компенсацію передбачено продовження інших санкцій на 36 місяців", - написав Йозвяк. Відомо, що письмова процедура не завершена.Європейські посли мають зустрітися знову завтра. "Процедуру продовжено! з 20.00 до 22.00, але може тривати ще довше. Зрозуміло, що цей компроміс не є загальнопопулярним", - додав журналіст.