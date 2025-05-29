Олігархи Путіна знайшли лазівку, щоб "відкупитися" від санкцій США: що відомо

Два російські олігархи заплатили великі суми американській юридичній фірмі за лобіювання скасування персональних санкцій США. Йдеться про ключових союзників Володимира Путіна - топ-менеджерів російського оборонного конгломерату "Ростех" Сергія Чемезова і Василя Бровка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американської журналістки-фрілансера Кеті Лівінгстон у соцмережі X і дані на сайті Мін'юсту США .

Скільки Бровко і Чемезов заплатили лобістам

Як повідомила Лівінгстон, Бровко і Чемезов на початку 2025 року найняли юридичну компанію Rathmell Short LLP із Вашингтона, щоб зупинити американські санкції. І річ у тім, що обидва олігархи перебувають під санкціями за підтримку агресії РФ проти України.

Проте вони цілком легально користуються послугами юристів завдяки "лазівці", яка, на думку експертів, переходить у "сіру" юридичну зону.

Зокрема, Rathmell Short LLP у березні підписала контракт на 2,6 млн доларів, щоб зорієнтувати олігархів Путіна в санкційному законодавстві США. Послуги включають підготовку запитів на виключення з чорних списків і взаємодію з Держдепом і Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).

Контракт також дозволяє координацію дій з американською лобістською фірмою для підтримки зусиль зі зняття санкцій. За словами Лівінгстон, ще один суперечливий момент, який формально не виходить за рамки закону.

Правила OFAC технічно дозволяють підсанкційним особам звертатися до юристів, щоб оскаржити включення до списків. Але справа Чемезова і Бровка показує, як тісно пов'язані з Кремлем фігури все ще знаходять лазівки. А фрази Дональда Трампа про те, що Путін "грає з вогнем", звучать порожньо, поки його олігархи отримують доступ до владних кіл США, додала журналістка.

Які санкції хочуть скасувати Чемезов і Бровко

Інформація Лівінгстон підтверджується даними з офіційного сайту Мін'юсту США, де публікуються відомості про іноагентів. На ньому РБК-Україна знайшло низку угод між Сергієм Чемезовим і його радником Василем Бровком, з одного боку, і Rathmell Short LLP, яка представлятиме їхні інтереси в США, - з іншого.



Фото: угоди Чемезова і Бровка з Rathmell Short LLP (efile.fara.gov)

Угода також передбачає залучення лобістської компанії Sonoran Policy Group (Stryk Global Diplomacy). А мета угоди - підтримка зусиль щодо скасування та перегляду санкцій. При цьому з угоди випливає, що Чемезова і Бровка цікавить скасування саме персональних санкцій проти них.

Згідно з документами, їх цікавить скасування санкцій:

Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (31 CFR Part 587) - за діяльність, що загрожує нацбезпеці США, зокрема за війну проти України

Ukraine-/Russia-related Sanctions Regulations (31 CFR Part 589) - запроваджені після окупації Криму та повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Хто такі Чемезов і Бровко

Сергій Чемезов - російський генерал, політик і економіст. З грудня 2007 року є генеральним директором корпорації "Ростех". Також є головою "Союзу машинобудівників Росії" і членом бюро вищої ради правлячої партії "Единая Россия".

Через підтримку російсько-української війни та як особа з ближнього кола Путіна перебуває під санкціями США, 27 країн Євросоюзу та низки інших держав. За даними журналістів-розслідувачів, його родині належать заховані в офшорах активи на понад 300 млн доларів. Вартість тільки однієї яхти оцінюють у 140 млн доларів.

Василь Бровко - директор з особливих доручень держкорпорації "Ростех", а також медіаменеджер. Теж перебуває під санкціями через вторгнення Росії в Україну.

Корпорація "Ростех" об'єднує 15 холдингових компаній, більша частина яких розробляють і виробляють високотехнологічну продукцію військового призначення.