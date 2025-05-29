Олигархи Путина нашли лазейку, чтобы "откупиться" от санкций США: что известно
Два российских олигарха заплатили крупные суммы американской юридической фирме за лоббирование отмены персональных санкций США. Речь о ключевых союзниках Владимира Путина - топ-менеджерах российского оборонного конгломерата "Ростех" Сергее Чемезове и Василии Бровко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американской журналистки-фрилансера Кэти Ливингстон в соцсети X и данные на сайте Минюста США.
Сколько Бровко и Чемезов заплатили лоббистам
Как сообщила Ливингстон, Бровко и Чемезов в начале 2025 года наняли юридическую компанию Rathmell Short LLP из Вашингтона, чтобы остановить американские санкции. И дело в том, что оба олигарха находятся под санкциями за поддержку агрессии РФ против Украины.
Тем не менее они вполне легально пользуются услугами юристов благодаря "лазейке", которая, по мнению экспертов, переходит в "серую" юридическую зону.
В частности, Rathmell Short LLP в марте подписала контракт на 2,6 млн долларов, чтобы сориентировать олигархов Путина в санкционном законодательстве США. Услуги включают подготовку запросов на исключение из черных списков и взаимодействие с Госдепом и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Контракт также разрешает координацию действий с американской лоббистской фирмой для поддержки усилий по снятию санкций. По словам Ливингстон, еще один противоречивый момент, формально не выходящий за рамки закона.
Правила OFAC технически позволяют подсанкционным лицам обращаться к юристам, чтобы оспорить включение в списки. Но дело Чемезова и Бровко показывает, как тесно связанные с Кремлем фигуры все еще находят лазейки. А фразы Дональда Трампа о том, что Путин "играет с огнем", звучит пустой, пока его олигархи получают доступ во властные круги США, добавила журналистка.
Какие санкции хотят отменить Чемезов и Бровко
Информация Ливингстон подтверждается данными с официального сайта Минюста США, где публикуются сведения об иноагентах. На нем РБК-Украина нашло ряд соглашений между Сергеем Чемезовым и его советником Василием Бровко с одной стороны, и Rathmell Short LLP, которая будет представлять их интересы в США, - с другой.
Фото: соглашения Чемезова и Бровко с Rathmell Short LLP (efile.fara.gov)
Соглашение также предусматривает привлечение лоббистской компании Sonoran Policy Group (Stryk Global Diplomacy). А его цель - поддержка усилий по отмене и пересмотру санкций. При этом из соглашения следует, что Чемезова и Бровко интересует отмена именно персональных санкций против них.
Согласно документам, их интересует отмена санкций:
- Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (31 CFR Part 587) - за деятельность, угрожающую нацбезопасности США, в частности за войну против Украины
- Ukraine-/Russia-related Sanctions Regulations (31 CFR Part 589) - введены после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения РФ в Украину
Кто такие Чемезов и Бровко
Сергей Чемезов - российский генерал, политик и экономист. С декабря 2007 года является генеральным директором корпорации "Ростех". Также является главой "Союза машиностроителей России" и членом бюро высшего совета правящей партии "Единая Россия".
Из-за поддержки российско-украинской войны и как лицо из ближнего круга Путина находится под санкциями США, 27 стран Евросоюза и ряда других государств. По данным журналистов-расследователей, его семье принадлежат спрятанные в офшорах активы на свыше 300 млн долларов. Стоимость только одной яхты оценивается в 140 млн долларов.
Василий Бровко - директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех", а также медиаменеджер. Тоже находится под санкциями из-за вторжения России в Украину.
Корпорация "Ростех" объединяет 15 холдинговых компаний, большая часть которых разрабатывают и производят высокотехнологичную продукцию военного назначения.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий банк перестал принимать российские платежи на счет бывшего канцлера Герхарда Шредера, который тоже близок к Путину. В частности, он является главой совета директоров Nord Stream 2 и лоббистом кремлевского диктатора в Европе.
Отметим, несмотря на то, что Путин говорит, что западные санкции якобы лишь делают Россию сильнее, этот вопрос очень беспокоит его режим. В частности, по данным Reuters, одним из пунктов так называемого "меморандума" о прекращения огня в Украине указана отмена хотя бы части ограничений.
Тем временем, по данным того же Reuters, на президента США Дональда Трампа усиливается давление внутри страны в вопросе антироссийских санкций. Как пишет агентство, вполне возможно, что у него не останется иного выхода, как ужесточить их.
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