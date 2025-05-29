Тиск на Трампа через санкції проти РФ посилюється. Reuters дізналося деталі

Деякі республіканці в Конгресі та радники Білого дому закликають президента США Дональда Трампа нарешті ухвалити нові санкції проти Росії. Цьому сприяє "зростаюче розчарування" через вторгнення в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чиновники Білого дому кажуть, що Трамп все ще сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією.

"Він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, яка може підірвати надії на припинення вогню в трирічному конфлікті. Але його розчарування Путіним є справжнім і все більш серйозним", - пише видання з посиланням на помічників .

Вони уточнили, що Трамп серйозно розглядає введення санкцій після того, як Росія посилила свої атаки останніми днями.

"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує свої варіанти", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Чиновники США підготували нові економічні санкції проти Росії, включно з банківськими та енергетичними заходами. Вони кажуть, що пакет санкцій готовий до реалізації на основі указу Трампа.

Якими можуть бути санкції США проти РФ

Одним із варіантів, підтримуваних деякими радниками Трампа, було б ухвалення президентом або, принаймні, не перешкоджання законопроєкту, внесеному сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем минулого місяця, який встановив би 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

"Деякі радники вважають, що законопроєкт може бути корисним, оскільки він дасть змогу ввести в дію непрямі санкції, тоді як Трамп, по суті, може сказати Путіну, що рішення про санкції перебуває поза його контролем. Це, зі свого боку, може допомогти Трампу підтримувати життєздатну лінію зв'язку з Путіним", - пишуть журналісти, посилаючись на одного американського чиновника, безпосередньо обізнаного із ситуацією.

Цей американський чиновник і ще одна людина, знайома з внутрішніми обговореннями, заявили, що Білий дім вважає, що вторинні санкції - тобто санкції щодо країн, які ведуть бізнес із Росією, а не тільки самої Росії - необхідні для того, щоб вони були ефективними.