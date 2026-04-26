Олігархи Орбана вже готують втечу з Угорщини, - Мадяр

Оточення колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана масово виводить мільярдні активи до ОАЕ, США та Уругваю, а сім'ї олігархів залишають територію Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра.
За словами Мадяра, наближені до уряду особи переказують десятки мільярдів у віддалені країни. Національне податкове та митне управління вже призупинило кілька великих переказів оточення міністра Антала Рогана через підозру у відмиванні грошей.
Також повідомляється, що представники чинної влади почали терміново продавати медіаактиви, зокрема телеканал TV2, за цінами нижче ринкових.
Мадяр закликав інвесторів утриматися від купівлі цих об’єктів, щоб не стати фігурантами розслідувань у майбутньому.
Політик стверджує, що впливові родини олігархів уже почали виїжджати з Угорщини. Зокрема, сім'я найбагатшої людини країни Лоринца Месароша нібито вилетіла до Дубая.
"Закликаю Генерального прокурора та керівництво поліції затримувати злочинців, які шкодять угорському народу, і не дозволяти їм втікати до країн, де немає екстрадиції", - наголосив Мадяр.
За його даними, деякі посадовці вже забрали дітей зі шкіл та організовують посилену охорону для виїзду з країни.
