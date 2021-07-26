Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском

Виктор Пинчук удерживает второе место в рейтинге богатейших людей страны. Его бизнесу помогают создававшийся годами имидж мецената, дружба с мировыми знаменитостями и политиками, а также изначально мирный настрой по отношению к любой власти. О том, как обстоят дела миллиардера после прихода команды Владимира Зеленского – ниже в материале РБК-Украина.

Виктор Пинчук из года в год сохраняет за собой место на "олимпе" богатейших людей Украины. Залог устойчивости его позиций – зачастую мирный тон, который он проявляет к каждой команде, ставшей у руля государства.

Пинчук едва ли не первый крупный бизнесмен в Украине, который начал менять свой имидж как внутри страны, так и за рубежом. Эти усилия дали плоды. В информационном поле его все реже вспоминают как олигарха, сколотившего бизнес за счет приватизации государственных активов. И все чаще – как филантропа и мецената, поощряющего либеральные ценности.

Бизнес Пинчука, как и всех других олигархов, так или иначе зависит от лояльности центральной власти. А потому держаться в стороне от политических процессов – непозволительная роскошь. Миллиардеру приходится оглядываться на команду, пришедшую на Банковую. А набор средств, имеющихся у Пинчука, заставляет власть считаться с бизнесменом. Это и вес его тестя – второго президента Леонида Кучмы, и связи, которыми он обзавелся в международных кругах, и крупный медиаресурс.

Завтраки в Давосе и политика с Вакарчуком

Американский Forbes в этом году разместил Виктора Пинчука на 1249-м место среди богатейших людей мира – на 364 ступеньки выше, чем в 2020-м. По оценке издания, за год его состояние выросло почти в два раза – с 1,3 до 2,5 млрд долларов.

Главный актив миллиардера – группа EastOne, куда входят трубно-колесная корпорация "Интерпайп" – столп империи Пинчука, медиахолдинг StarLightMedia и газовая компания Geo Alliance.

За глаза о Пинчуке давно говорят, что укрепить свое положение ему удалось благодаря родству со вторым президентом Леонидом Кучмой. В 2002 году он женился на дочери главы государства Елене. Зарождение украинского олигархата совпало именно с каденцией Кучмы, а потому, как считают критики бизнесмена, упреки о протекции со стороны экс-президента вовсе небезосновательны.

Теперь фамилия Пинчука чаще звучит в контексте упоминаний о его благотворительных проектах, которые реализует Victor Pinchuk Foundation. Под эгидой бизнесмена проходят традиционные украинские завтраки в Давосе и Ялтинская европейская стратегия, собирающая под одной крышей украинский бомонд, отставных и нынешних западных политиков.

Пожалуй, одна из главных инвестиций Пинчука – в репутацию. Почти девять лет он сотрудничал с американским лоббистом Дагом Шоном, выплачивая за его услуги десятки тысяч долларов ежемесячно. Консультант организовывал украинскому миллиардеру встречи с сенаторами, конгрессменами и другими политиками в США. И не только ему, но еще нескольким нардепам, которых считали лояльными к Пинчуку.

Леонид Кучма, второй президент Украины и тесть Виктора Пинчука (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Бизнесмен много лет вносил миллионные пожертвования в фонд Билла и Хиллари Клинтон, а в период президентской кампании 2016 года делал взносы на счета сразу двух противоборствующих сторон.

"Ты можешь нанимать менеджеров, которые будут налаживать эти связи для тебя, но без личного участия это не сработает. Пинчук научился коммуницировать с ними лично. Именно его роль как коммуникатора, как человека, создающего инструменты soft power для украинских элит, для коммуникации между международными и западными политиками – в этом состоит его самое большое преимущество. Это же обеспечивает ему влияние", – считает политолог Владимир Фесенко.

Вложение в перспективную молодежь – еще одна долгоиграющая ставка миллиардера. Многие выпускники его образовательных программ получили депутатские мандаты, должности в госорганах и компаниях. Среди прошедших обучение по проекту "Всемирные студии" – нардепы от "Слуги народа" Егор Чернев, Елизавета Ясько, Андрей Жупанин и Галина Михайлюк, от "Батькивщины" – Алена Шкрум, от "Голоса" – Леся Василенко.

Официально от политики миллиардер отошел в 2006 году, побыв народным депутатом двух созывов парламента. Тем не менее с тех пор тень его влияния маячит в Раде от созыва к созыву. Хотя в отличие от его коллег, она не настолько велика.

Миллиардеру также приписывают связь с партией "Голос", якобы он был одним из "акционеров" политсилы Святослава Вакарчука и убеждал фронтмена "Океана Эльзы" снова пойти в политику. Появление в рядах "Голоса" Сергея Притулы, работавшего на телеканале олигарха, только подогрело эти слухи. В партии, впрочем, привязку к Пинчуку всячески отрицают. Как полагает глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк, такой нарратив удобен их конкурентам.

"Три года мы слышим о каком-то влиянии. Наши политические оппоненты нас постоянно в этом обвиняют. При всем этом даже какого-либо примера его влияния или связи с ним никто ни разу не нашел. И фактов таких нет", – сказал РБК-Украина Железняк. Похожие аргументы приводят Вакарчук и Притула, опровергая свою связь с бизнесменом.

На Пинчука ориентируются до десятка нардепов, говорят собеседники в президентской команде. И в этом случае речь, скорее, идет не о прямом финансировании, а о формировании лояльного к себе пула политиков.

"Вдобавок к так называемым "соросятам" он может аккумулировать достаточно много людей. Хотя между ними нет единой координации", – объяснил информированный собеседник издания.

Один из наочных примеров такой мобилизации – принятие закона о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом (№2426). Автор выгодного Пинчуку документа – Дмитрий Кисилевский из "Слуги народа" – экс-директор по корпоративным отношениям компании "Интерпайп".

Благотворительный Фонд Пинчука и группа EastOne, как сообщало в прошлом году "Радио Свобода", оплатили нескольким нардепам от "Слуги народа" и "Голоса" поездку на экономический форум в Давос. Кадры из орбиты влияния Пинчука всегда были разбросаны между разными фракциями и группами, этот созыв парламента не стал исключением.

"Пинчук, как правило, поддерживает не столько конкретных политиков, сколько конкретные идеи. Он помогает нашим депутатам в коммуникации с западными политиками. Более того, я был свидетелем, как он сам их этому обучал, давая короткий мастер-класс. Это было для новых, молодых депутатов, в том числе из "Слуги народа" и "Голоса", – рассказал Фесенко.

Святослав Вакарчук вернулся в политику и снова ее покинул (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Чтобы не прогадать с победителем, похожую стратегию миллиардер применяет и во время президентских выборов, удерживая нейтралитет по отношению к участникам гонки. Эта же тональность прослеживается и в доступе к эфирам на телеканалах холдинга Пинчука, в частности на ICTV.

"У Виктора Пинчука как одного из богатейших украинцев есть непосредственное влияние на политику. Благодаря своим каналам он может стимулировать появление новых политических проектов, может наращивать узнаваемость тех или иных политиков и он это реально делает. Наличие телеканалов – это возможность пробить много услуг от разных политиков", – отметил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

РБК-Украина при подготовке материала обратилось за комментариями к пресс-службе Фонда Пинчука, но на момент выхода публикации ответов издание не получило.

Интересы в госсекторе: УЗ и УГВ

Перед вторым туром президентских выборов 2019 года Пинчук вместе с членами наблюдательного совета форума YES решил провести встречу с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. До этого их пути уже пересекались. Один из собеседников издания в команде президента рассказал, что когда-то миллиардер вел с "Кварталом" переговоры о трансляции их шоу на своем телеканале.

В июне 2019 года они вновь вступили в переговоры, но в этот раз о том, чтобы тесть Пинчука Леонид Кучма возглавил Трехстороннюю контактную группу в Минске. Тот согласился и проработал в ТКГ до июля прошлого года.

Как бы пафосно не звучало, но дружелюбие – главный козырь миллиардера, с которого он заходит к любой команде на Банковой. Он был первооткрывателем этой линии поведения – конструктивно-партнерские отношения с властью, говорит Фесенко.

На первый взгляд позиции Пинчука выглядят более выигрышно, чем у других представителей "олигархической прослойки". Под санкционный каток, как Фирташ или Медведчук, он пока не попал. Именных законопроектов, от которых страдают интересы, для Пинчука пока не появилось. Плюс на Банковой принимают во внимание его связь с Кучмой, к которому там относятся с большим расположением и авторитетом. Но и заподозрить ОП в сильной привязанности к Пинчуку сложно.

"Безусловно, нет никакой особой коммуникации с Виктором Пинчуком, о которой можно было бы говорить. Как и с любым другим представителем сверхбольшого бизнеса", – сказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Пинчук не из тех людей, кто будет навязываться, но если у него возникают какие-либо вопросы к Банковой – он их задает, говорит другой собеседник. К тому же по сравнению с прочими представителями крупного бизнеса он не так сильно "наглеет", потому к нему и вопросов меньше, уточнил источник.

"У него другая медийная стратегия. Он не заходит в поле новостных телеканалов. Его СМИ ограничиваются телешоу и "Фактами". Пинчук возится с этими музеями, "зелеными" металлургическими заводами, но это реально его идейное мышление. Он не прячется под этим образом", – сказал источник в окружении президента.

Нельзя сказать, что обстановка для бизнеса Пинчука с приходом к власти Владимира Зеленского совсем уж безоблачная. Наглядный пример того, как строятся отношения между правящей командой и Пинчуком – события после решения СНБО насчет недр страны. На часть компаний из сферы недропользования наложили санкции, у остальных распорядились проверить их разрешения.

В июне секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что две компании, связанные с "важным бизнесменом" из Днепропетровска – "Гео Альянс Таранушинское" и "Гео Альянс Юго-Орельское" – добровольно вернули государству лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Данилов назвал такой шаг проявлением "социальной ответственности". Эти кипрские фирмы, входящие в группу EastOne, под санкции не попали.

А в прошлом году Антимонопольный комитет оштрафовал другую компанию Пинчука – "Интерпайп" – почти на 70 млн гривен. Ее и еще трех фигурантов лишили права участвовать в публичных закупках сроком на три года. Их обвинили в предварительном сговоре и фиктивной конкуренции при проведении тендеров для "Укрзализныци" в 2018 году. Правда, компания миллиардера успешно оспорила это решение АМКУ в суде.

У Зеленского нет конфликтов с Пинчуком, говорят в команде президента (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Интерпайп" производит бесшовные трубы и железнодорожные колеса. Это один из ключевых поставщиков колесных пар для "Укр­зализныци". Есть еще два государственных предприятия, где просматривается интерес Пинчука. Первое – это "Укргазвыдобування" (УГВ), с которой компании миллиардера сотрудничают по поставкам труб и соглашениям о разделе продукции на нефтегазовых участках. К слову, первый замглавы правления УГВ Александр Романюк ранее работал в EastOne Пинчука.

"Его след все еще остается в компании, но сейчас его позиции слабее, чем раньше", – сказал один из источников РБК-Украина на нефтегазовом рынке, знакомый с ситуацией в УГВ. Еще одно госпредприятие, где виднеются интересы "Интерпайпа" по части работ с металлом – это Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Прошлый год в финансовом плане оказался для корпорации "Интерпайп" не самым удачным. Доход компании по сравнению с 2019 годом сократился почти на 23 % – до 865 млн долларов, а прибыль – в четыре раза. "Темная" полоса продолжилась и в первом квартале этого года: доход компании упал на 19,9%, прибыль – больше чем на 90%.

Но все эти трудности вызваны, скорее, мировой конъюнктурой, а не "качелями" во взаимоотношениях с украинской властью. Огромная доля продукции "Интерпайпа" отправляется на экспорт. На официальном сайте группы указано, что они делают поставки в более чем 80 стран мира.

В "Интерпайпе" заявили, что на их показателях негативно сказался рост цен на сырье и стальные материалы, а также введение предварительной антидeмпинговой пошлины в США. В минус компании сыграла и потеря российского рынка из-за эмбарго на импорт ж/д продукции из Украины.

"Они стараются экспортировать свою продукцию везде. Это и страны бывшего Союза, и Европа, и Северная Америка, и Южная Америка. Но проблема в том, что все страны-покупатели пытаются защитить себя, потому что у них есть свои производители. Последние десять лет идет постоянное ужесточение барьеров путем пошлин, изменений требований сертификации, проводятся антидемпинговые расследования", – объяснил один из финансовых аналитиков, пожелавший не указывать его имя и название компании в публикации.

Еще один вызов, с которым в скором времени придется столкнуться Пинчуку наряду с другими крупными бизнесменами – закон об олигархах. Он не сильно угрожает их интересам внутри страны, но может набросить на них токсичный шлейф за рубежом. Резиденты, попавшие в украинский реестр олигархов, рискуют напороться на проблемы с ведением дел и получением кредитов на Западе. Для Пинчука, который активно работает с международными компаниями и заботится о своей репутации среди мирового истеблишмента, этот удар может быть достаточно болезненным.