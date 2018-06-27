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Интервью

Олифер: для бесперебойной работы ДФС должна находиться под контролем Украины

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 18:44
Фото: ДФС (twitter.com/HromadskeUA)
Фото: ДФС (twitter.com/HromadskeUA)

Военные ВСУ и миссия ОБСЕ помогают безопасно добраться к месту работы работникам ДФС

Для бесперебойной работы Донецкая фильтровальная станция (ДФС) должна находиться под контролем Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщила Олифер, в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам контактной группы сегодня, 27 июня 2018 года, вопросы безопасности были ключевыми. Так, в рамках заседания подгруппы особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции.

"В соответствии с меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Лишь соблюдение этого аспекта может гарантировать безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она.

Олифер добавила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и миссия ОБСЕ помогают безопасно добраться к месту работы работникам ДФС, отметив, что суточная смена специалистов станции - примерно 25 человек.

 

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность...

Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа в Минске договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.

Из-за отсутствия гарантий безопасности Vodafone не может восстановить мобильную связь на Донбассе, - Олифер Украина в ТКГ призывает РФ к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести
Теги публикации: Донбасс, ДФС, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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