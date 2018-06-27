Олифер: для бесперебойной работы ДФС должна находиться под контролем Украины

Военные ВСУ и миссия ОБСЕ помогают безопасно добраться к месту работы работникам ДФС

Для бесперебойной работы Донецкая фильтровальная станция (ДФС) должна находиться под контролем Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщила Олифер, в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам контактной группы сегодня, 27 июня 2018 года, вопросы безопасности были ключевыми. Так, в рамках заседания подгруппы особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции.

"В соответствии с меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Лишь соблюдение этого аспекта может гарантировать безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она.

Олифер добавила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и миссия ОБСЕ помогают безопасно добраться к месту работы работникам ДФС, отметив, что суточная смена специалистов станции - примерно 25 человек.

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность... Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа в Минске договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.