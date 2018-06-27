Оліфер: для безперебійної роботи ДФС має перебувати під контролем України

Військові ЗСУ та місія ОБСЄ допомагають безпечно дістатися місця роботи працівникам ДФС

Для безперебійної роботи Донецька фільтрувальна станція (ДФС) має перебувати під контролем України. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як повідомила Оліфер, в роботі підгрупи з соціально-економічних питань контактної групи сьогодні, 27 червня 2018 року, питання безпеки були ключовими. Так, у рамках засідання підгрупи особливу увагу було приділено роботі Донецької фільтрувальної станції.

"Відповідно до меморандуму від 19 вересня 2014 року і встановленої ним лінії розмежування, ДФС має перебувати під контролем України. Лише дотримання цього аспекту може гарантувати і безпеку працівників станції, і безперебійну роботу ДФС, якої потребують сотні тисяч людей по обидва боки лінії розмежування", - написала вона.

Оліфер додала, що військові Збройних сил України (ЗСУ) та місія ОБСЄ допомагають безпечно дістатися місця роботи працівникам ДФС, зазначивши, що добова зміна фахівців станції - приблизно 25 осіб.

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість... Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група у Мінську домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня.