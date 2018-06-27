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Оліфер: для безперебійної роботи ДФС має перебувати під контролем України

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 18:44
Фото: ДФС (twitter.com/HromadskeUA)
Фото: ДФС (twitter.com/HromadskeUA)

Військові ЗСУ та місія ОБСЄ допомагають безпечно дістатися місця роботи працівникам ДФС

Для безперебійної роботи Донецька фільтрувальна станція (ДФС) має перебувати під контролем України. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як повідомила Оліфер, в роботі підгрупи з соціально-економічних питань контактної групи сьогодні, 27 червня 2018 року, питання безпеки були ключовими. Так, у рамках засідання підгрупи особливу увагу було приділено роботі Донецької фільтрувальної станції.

"Відповідно до меморандуму від 19 вересня 2014 року і встановленої ним лінії розмежування, ДФС має перебувати під контролем України. Лише дотримання цього аспекту може гарантувати і безпеку працівників станції, і безперебійну роботу ДФС, якої потребують сотні тисяч людей по обидва боки лінії розмежування", - написала вона.

Оліфер додала, що військові Збройних сил України (ЗСУ) та місія ОБСЄ допомагають безпечно дістатися місця роботи працівникам ДФС, зазначивши, що добова зміна фахівців станції - приблизно 25 осіб.

 

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість...

Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група у Мінську домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня.

Через відсутність гарантій безпеки Vodafone не може відновити мобільний зв'язок на Донбасі, - Оліфер Україна у ТКГ закликає РФ до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті
Теги публікації: Донбас, ДФС, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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