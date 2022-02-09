Ольга Харлан приняла решение о продолжении карьеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna .

Как сообщает источник, Харлан уже вернулась к тренировкам. И с понедельника она работает со сборной Украины на олимпийской базе в Конче-Заспе.

В начале марта Ольга планирует выступить на этапе Кубка мира по фехтованию, который состоится в Афинах.

Напомним, что после неудачной Олимпиады в Токио спортсменка заявила, что еще не приняла решение о продолжении карьеры.

Кто такая Ольга Харлан

Украинская саблистка.

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 в командной сабле.

Кроме того, имеет олимпийское "серебро" и две "бронзы".

Имеет 15 наград из Чемпионатов мира, из которых шесть "золотые".

Восьмикратная чемпионка Европы и 20-кратный призер.

Чемпионка Европейских игр.

Двукратная победительница Универсиады.

36 раз побеждала на этапах Кубка мира.

Имеет 77 медалей на Кубке мира.

Пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира.