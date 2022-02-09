Ольга Харлан приняла решение о продолжении карьеры
Стало известно, что украинская саблистка Ольга Харлан решила продолжить спортивную карьеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.
Как сообщает источник, Харлан уже вернулась к тренировкам. И с понедельника она работает со сборной Украины на олимпийской базе в Конче-Заспе.
В начале марта Ольга планирует выступить на этапе Кубка мира по фехтованию, который состоится в Афинах.
Напомним, что после неудачной Олимпиады в Токио спортсменка заявила, что еще не приняла решение о продолжении карьеры.
Кто такая Ольга Харлан
Украинская саблистка.
Олимпийская чемпионка Пекина-2008 в командной сабле.
Кроме того, имеет олимпийское "серебро" и две "бронзы".
Имеет 15 наград из Чемпионатов мира, из которых шесть "золотые".
Восьмикратная чемпионка Европы и 20-кратный призер.
Чемпионка Европейских игр.
Двукратная победительница Универсиады.
36 раз побеждала на этапах Кубка мира.
Имеет 77 медалей на Кубке мира.
Пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира.
Напомним, что "Макларен" заключил новый контракт с британским пилотом Ландо Норрисом.