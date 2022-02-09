ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Макларен" заключил новый контракт с британским пилотом

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 13:45
"Макларен" заключил новый контракт с британским пилотом Фото: Ландо Норрис (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Формулы-1 "Макларен" подписала долгосрочное соглашение с британцем Ландо Норрисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Макларена".

22-летний гонщик будет выступать за "серебряные стрелы" минимум до конца сезона-2025. Первенство этого года станет для Норриса четвертым подряд в составе "Макларена".

Условиями нового контракта не предусмотрен пункт о досрочном завершении сотрудничества. Поэтому сменить команду в ближайшие четыре года британский пилот не сможет.

Ландо Норрис уже провел за "Макларен" 60 Гран-при. В его активе 1 поул, 3 быстрейших круга и 5 подиумов. Лучший финиш Норриса – второе место в Монце в 2021 году.

Славное прошлое "Макларена"

Британская команда дебютировала в Формуле-1 еще в 1966 году и вместе с "Феррари" и "Уильямсом" принадлежит к категории исторических грандов. За годы выступлений в чемпионате "Макларен" завоевал 8 Кубков конструкторов и 12 чемпионских титулов.

Последняя победа по итогам сезона в командных соревнованиях датирована 1998 годом. Зато последний чемпионский титул "Макларен" оформил в 2008-м, когда болид пилотировал Льюис Хэмилтон.

К слову, раньше Формула-1 сделала обязательной вакцинацию от коронавируса на сезон-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси