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Ольга Харлан прийняла рішення щодо продовження кар’єри

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Україна, Середа 09 лютого 2022 17:04
Ольга Харлан прийняла рішення щодо продовження кар’єри Фото: Ольга Харлан (facebook.com/olga.kharlan.35)
Автор: Андрій Вирва

Стало відомо, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила продовжити спортивну кар’єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.

Як повідомляє джерело, Харлан вже повернулася до тренувань. І з понеділка вона працює зі збірною України на олімпійській базі в Конча-Заспі.

На початку березня Ольга планує виступити на етапі Кубка світу з фехтування, який відбудеться в Афінах.

Нагадаємо, що після невдалої Олімпіади в Токіо спортсменка заявила, що ще не прийняла рішення про продовження кар’єри.

Хто така Ольга Харлан

Українська шаблістка.

Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 у командній шаблі.

Крім того має олімпійське "срібло" та дві "бронзи".

Має 15 нагород з Чемпіонатів світу, з яких шість "золоті".

Восьмиразова чемпіонка Європи та 20-разова призерка.

Чемпіонка Європейських ігор.

Дворазова переможниця Універсіади.

36 разів перемагала на етапах Кубка світу.

Має 77 медалей з Кубка світу.

П’ять раз вигравала загальний залік Кубка світу.

Нагадаємо, що "Макларен" уклав новий контракт із британським пілотом Ландо Норрісом.

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Ольга Харлан
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