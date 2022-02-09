Ольга Харлан прийняла рішення щодо продовження кар’єри
Стало відомо, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила продовжити спортивну кар’єру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.
Як повідомляє джерело, Харлан вже повернулася до тренувань. І з понеділка вона працює зі збірною України на олімпійській базі в Конча-Заспі.
На початку березня Ольга планує виступити на етапі Кубка світу з фехтування, який відбудеться в Афінах.
Нагадаємо, що після невдалої Олімпіади в Токіо спортсменка заявила, що ще не прийняла рішення про продовження кар’єри.
Хто така Ольга Харлан
Українська шаблістка.
Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 у командній шаблі.
Крім того має олімпійське "срібло" та дві "бронзи".
Має 15 нагород з Чемпіонатів світу, з яких шість "золоті".
Восьмиразова чемпіонка Європи та 20-разова призерка.
Чемпіонка Європейських ігор.
Дворазова переможниця Універсіади.
36 разів перемагала на етапах Кубка світу.
Має 77 медалей з Кубка світу.
П’ять раз вигравала загальний залік Кубка світу.
Нагадаємо, що "Макларен" уклав новий контракт із британським пілотом Ландо Норрісом.