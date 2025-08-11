В Україні новий спалах COVID-19: Голубовська - про симптоми Stratus і чи треба хвилюватися

Stratus - це не новий штам, а субваріант Омікрона

Низка ЗМІ називає Stratus новим штамом, втім, говорить експерт, це некоректно.

"Stratus - це рекомбінантний субваріант штаму Омікрон, що виник внаслідок обміну генетичним матеріалом між субваріантами LF.7 і LP.8.1.2. Цей процес у вірусу є постійним. Варіант є високоінфекційним і швидко поширюється”, - зазначила Голубовська.

Чи небезпечніший Stratus за інші субваріанти?

За словами лікаря, цей субваріант не становить глобальної загрози, і його класифікують як "варіант під наглядом". Однак захворюваність стрімко зростає.

"До речі, тестується він непогано. Тобто позитивний результат ми отримуємо досить часто. Раніше поширеними були ситуації, коли людина мала явну клінічну картину коронавірусної інфекції, а результат тесту був при цьому негативним. Втім, і зараз негативний результат не виключає діагноз", - розповіла фахівець.

Що робити, якщо захворіли?

"Людям треба нагадати: якщо є симптоми, треба зробити тест. Якщо результат позитивний, обов’язковою є противірусна терапія, яка у нас є і доступна", - наголосила експертка.

Але приймати противірусні препарати потрібно не через три дні (бо "було не дуже погано"), а одразу після появи симптомів.

"Якщо помітили прогресування симптомів, не сидіть вдома - звертайтеся до лікарів", - додала вона.

Голубовська зазначила, що симптомами нового субваріанта SARS-CoV-2 Stratus є:

охриплість голосу

кашель

підвищена температура тіла

слабкість

головний біль

Чи треба хвилюватися через Stratus?

"Хоча летальність від Омікрона загалом знизилася, його субваріанти, як лакмусовий папірець, виявляють і декомпенсують усю патологію, яка є у людини. Тож відновитися після захворювання буває дуже складно, і цей процес може тривати місяцями. Особливо це стосується тих, хто переносить хворобу "на ногах", - наголосила лікарка.

За її словами, не можна ігнорувати захворювання, навіть якщо його перебіг здається легким.

"Рентгенологічні зміни зараз часто не відповідають клінічній картині, тобто навіть за незначних симптомів ми спостерігаємо досить виражені зміни в легенях", - зауважила експертка.