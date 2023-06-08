Олешки затоплені на 90%, окупанти не дозволяють людям вибиратися з міста, - мер

За його словами, будинки в Олешках затоплені майже під дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.

"Олешки затоплені десь на 90%, можливо трохи більше. Тобто у місті дуже мало сухої території", - каже мер.

При цьому Рищук зазначає, що вода прибуває далі, проте оскільки у Новій Каховці вода вже почала спадати, очікується, що її рівень знизиться і в Олешках приблизно за добу чи дві.

"Інше питання - чи піде вона зовсім на нуль, чи просто впаде рівень? Тому що рівень води сьогодні в місті - 2-3 метри. Будинки затоплені майже під дах. Крім того, місто Олешки має низини. Тож там рівень води піднявся до 4 метри. Тобто ситуація щодо підтоплення важка", - констатує міський голова.

Щодо евакуації населення, що російська окупаційна "влада" нічого не робить, щоб врятувати людей із затоплених Олешок, а також загарбники не випускають громадян, які бажають залишити територію громади самостійно.

"Мені люди з деяких населених пунктів пишуть і телефонують, що росіяни не випускають людей, які самі хочуть виїхати. Тож люди з учорашньої ночі сидять на дахах. Крім того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення. Тобто знайти човни - проблема", - каже Рищук.

У населеному пункті після захоплення російськими військами залишилося проживати близько 8 тисяч осіб, що становить близько 20% від 40 тисяч населення до окупації.

Після руйнування Каховської ГЕС в Херсонській області вже є повністю затоплені населені пункти.

"Сьогодні (матеріал був опублікований увечері 7 червня, - Ред.) у нас є населені пункти, які затоплені на 100%, є населені пункти, які затоплені на 10%. А в тих, що знаходяться трохи далі за ріку, зовсім нічого немає" , – сказав Рищук.

Так, Підстепне та Піщанівка затоплені десь на 50%, Козачі Лагері - на 10%, додав мер.

Ситуація у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС

Війська РФ висадили в повітря дамбу Каховської ГЕС вночі 6 червня, і в результаті руйнування в регіоні почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада взялася за евакуацію населення з небезпечних місць.

Увечері у вівторок, 7 червня, стало відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

Як заявили в "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, що РБК-Україна публікувала фоторепортаж із підтопленого Херсона.