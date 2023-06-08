Олешки затоплены на 90%, оккупанты не позволяют людям выбираться из города, - мэр

По его словам, дома в Олешках затоплены почти под крышу, а уровень воды на улицах достигает 3-х метров.

"Олешки затоплены где-то на 90%, возможно немного больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - говорит мэр.

При этом Рыщук отмечает, что вода прибывает дальше, но так как в Новой Каховке вода уже начала спадать, ожидается, что ее уровень снизится и в Олешках примерно через сутки или двое.

"Другой вопрос - пойдет ли она совсем на ноль, или просто упадет уровень? Потому что уровень воды сегодня в городе — 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Так что там уровень воды поднялся до 4 метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", - констатирует городской голова.

Что касается эвакуации населения, что российские оккупационные "власти" ничего не делают, чтобы спасти людей из затопленных Олешек, а также захватчики не выпускают граждан, желающих покинуть территорию общины самостоятельно.

"Мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки - проблема", - говорит Рыщук.

В населенном пункте после захвата российскими войсками осталось проживать около 8 тысяч человек, что составляет около 20% от 40 тысячного населения до оккупации.

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уже есть полностью затопленные населенные пункты.

"Сегодня (материал был опубликован вечером 7 июня, - Ред.) у нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть населенные пункты, которые затоплены на 10%. А в тех, которые находятся чуть дальше реки, совсем ничего нет", - сказал Рыщук.

Так, Подстепное и Песчановка затоплены примерно на 50%, Козачьи Лагеря - на 10%, добавил мэр.

Ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС ночью 6 июня, и в результате разрушения в регионе начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения с опасных мест.

Вечером во вторник, 7 июня, стало известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

Как заявили в "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним также, что РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.