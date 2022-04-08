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В Олешках Херсонской области оккупанты хотят назначить своего "мэра"

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук рассказал, что 9 апреля россияне попытаются назначить в городе оккупационную власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову.

По его словам, завтра россияне захотят назначить нового мэра города.

"У меня есть 100-процентная информация, что завтра 10.00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, то они будут искать, кто бы это сделал", - сказал он.

Также под заметкой Рищука, местные жители пишут, что выйдут на протест в 10.00.

Ранее мы сообщали, что ВСУ на подступах к Херсону, продолжаются ожесточенные бои.

Также мы писали, что в Херсоне исчерпываются запасы пищи и проблемы с лекарствами и горючим.

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Херсонская область