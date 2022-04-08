У Олешках Херсонської області окупанти хочуть призначити свого "мера"

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук розповів, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті окупаційну владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову.
За його словами, завтра росіяни захочуть призначити нового мера міста.
"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив", - сказав він.
Також під дописом Рищука, місцеві жителі пишуть, що вийдуть на протест о 10.00.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на підступах до Херсона, тривають запеклі бої.
Також ми писали, що у Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним.
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