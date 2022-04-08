RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Олешках Херсонської області окупанти хочуть призначити свого "мера"

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук розповів, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті окупаційну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову.

За його словами, завтра росіяни захочуть призначити нового мера міста.

"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив", - сказав він.

Також під дописом Рищука, місцеві жителі пишуть, що вийдуть на протест о 10.00.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на підступах до Херсона, тривають запеклі бої.

Також ми писали, що у Херсоні вичерпуються запаси їжі та проблеми з ліками та пальним.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область