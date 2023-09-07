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В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбшниками та військовими

Фото: Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Дмитро Браславський

В захоплених Олешках (Херсонська область) підірвали автомобіль з російськими військовими та співробітниками ФСБ. Одного окупанта вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що в результаті вибуху один ФСБшник "задвохсотився" відразу. Другий - поки що в реанімації у важкому стані. Троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені.

За нашою інформацією, до "бавовни" доклала руку СБУ.

Чим займались працівники ФСБ

Підірвані ФСБшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно - щоб катувати українців. 

Така доля чекає на кожного окупанта, який ступив на українську землю, без сумнівів.

Ситуація в Олешках

Українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів вночі, 13 серпня.

До цього в окупованих Олешках Херсонської області знищили будинок місцевого гауляйтера. У мережі показали фото з місця інциденту.

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ФСБРосійська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні