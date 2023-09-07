В Олешках Херсонской области подорвали авто с российскими фсбшниками и военными

В захваченных Олешках (Херсонская область) подорвали автомобиль с российскими военными и сотрудниками ФСБ. Одного оккупанта удалось ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Отмечается, что в результате взрыва один ФСБшник "задвохсотился" сразу. Второй - пока что в реанимации в тяжелом состоянии. Трое воинов, которые их сопровождали в авто, ранены.
По нашей информации, к "бавовне" приложила руку СБУ.
Взорванные ФСБшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно - чтобы пытать украинцев.
Такая участь ждет каждого оккупанта, который ступил на украинскую землю, без сомнений.
Украинские военные во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов ночью, 13 августа.
До этого в оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили дом местного гауляйтера. В сети показали фото с места инцидента.
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