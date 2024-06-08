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Олещук показав точну роботу мобільної групи по "Шахеду" (відео)

Субота 08 червня 2024 17:11
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Олещук показав точну роботу мобільної групи по "Шахеду" (відео) Ілюстративне фото: мобільна вогнева група знищила "Шахед" на сході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 8 червня, ефективно працювали по російських "Шахедах" у східних областях. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в Telegram.

Олещук оприлюднив відео роботи у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

На відео можна помітити, як мобільна вогнева група знищує ворожий дрон-камікадзе "Шахед" у нічних умовах.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, вночі росіяни вкотре намагалися вдарити по Україні своїми дронами-камікадзе "Шахед".

Загалом ворог запустив 13 своїх безпілотників із Курської області та мису Чауда (Крим). Українським захисникам вдалося збити дев'ять ворожих дронів.

Також окупанти запускали одну керовану авіаційну ракету Х-59, її збили.

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