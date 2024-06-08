Олещук показав точну роботу мобільної групи по "Шахеду" (відео)

Українські захисники сьогодні, 8 червня, ефективно працювали по російських "Шахедах" у східних областях. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в Telegram.

Олещук оприлюднив відео роботи у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". На відео можна помітити, як мобільна вогнева група знищує ворожий дрон-камікадзе "Шахед" у нічних умовах.