Олещук показал точную работу мобильной группы по "Шахеду" (видео)

Украинские защитники сегодня, 8 июня, эффективно работали по российским "Шахедам" в восточных областях. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

На видео можно заметить, как мобильная огневая группа уничтожает вражеский дрон-камикадзе "Шахед" в ночных условиях.

Атака дронов

Напомним, сегодня, 8 июня, ночью россияне в очередной раз пытались ударить по Украине своими дронами-камикадзе "Шахед".

Всего враг запустил 13 своих беспилотников из Курской области и мыса Чауда (Крым). Украинским защитникам удалось сбить девять вражеских дронов.

Также оккупанты запускали одну управляемую авиационную ракету Х-59, ее сбили.

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