Олещук показав кадри збиття "Шахеда" під час масованої атаки РФ

Масований обстріл РФ по Україні

Російські військ влааштували одну з масованіших атак дронів по Україні, запустивши 89 безпілотників-камікадзе. ППО збила всі російські дрони. Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Основний удар був направлений на Київську область. Ця атака стала самою масованою атакою дронів на Київ з початку року. Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.