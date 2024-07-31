Олещук показал кадры сбития "Шахеда" во время массированной атаки РФ

Массированный обстрел РФ по Украине

Российские войска устроили одну из самых массированных атак дронов по Украине, запустив 89 беспилотников-камикадзе. ПВО сбила все российские дроны. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Основной удар был направлен в Киевскую область. Эта атака стала самой массированной атакой дронов на Киев с начала года. Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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