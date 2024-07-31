Олещук показав кадри збиття "Шахеда" під час масованої атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Також Олещук показав бойову роботу по ворожих "Шахедах" уночі 31 липня на південному напрямку.

Генерал нагадав, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні дрони становлять серйозну загрозу.

"Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року", - написав він.

Масований обстріл РФ по Україні

Російські військ влааштували одну з масованіших атак дронів по Україні, запустивши 89 безпілотників-камікадзе. ППО збила всі російські дрони. Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Основний удар був направлений на Київську область. Ця атака стала самою масованою атакою дронів на Київ з початку року. Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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