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Олещук показав кадри збиття "Шахеда" під час масованої атаки РФ

Україна, Середа 31 липня 2024 11:35
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Олещук показав кадри збиття "Шахеда" під час масованої атаки РФ Фото: українські військові показали кадри збиття дрону "Шахед" під час масованої атаки РФ 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали кадри збиття російського дрона-камікадзе "Шахед". Роботу ППО зафіксували на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Відео збиття "Шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року", - написав він.

Генерал нагадав, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні дрони становлять серйозну загрозу.

Також Олещук показав бойову роботу по ворожих "Шахедах" уночі 31 липня на південному напрямку.

Масований обстріл РФ по Україні

Російські військ влааштували одну з масованіших атак дронів по Україні, запустивши 89 безпілотників-камікадзе. ППО збила всі російські дрони. Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Основний удар був направлений на Київську область. Ця атака стала самою масованою атакою дронів на Київ з початку року. Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ППО Війна в Україні Дрони
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