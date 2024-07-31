Олещук показал кадры сбития "Шахеда" во время массированной атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Также Олещук показал боевую работу по вражеским "Шахедам" ночью 31 июля на южном направлении.

Генерал напомнил, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные дроны представляют серьезную угрозу.

"Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года", - написал он.

Массированный обстрел РФ по Украине

Российские войска устроили одну из самых массированных атак дронов по Украине, запустив 89 беспилотников-камикадзе. ПВО сбила все российские дроны. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Основной удар был направлен в Киевскую область. Эта атака стала самой массированной атакой дронов на Киев с начала года. Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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