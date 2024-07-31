ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олещук показал кадры сбития "Шахеда" во время массированной атаки РФ

Украина, Среда 31 июля 2024 11:35
UA EN RU
Олещук показал кадры сбития "Шахеда" во время массированной атаки РФ Фото: украинские военные показали кадры сбития дрона "Шахед" во время массированной атаки РФ 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали кадры сбития российского дрона-камикадзе "Шахед". Работу ПВО зафиксировали на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года", - написал он.

Генерал напомнил, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные дроны представляют серьезную угрозу.

Также Олещук показал боевую работу по вражеским "Шахедам" ночью 31 июля на южном направлении.

Массированный обстрел РФ по Украине

Российские войска устроили одну из самых массированных атак дронов по Украине, запустив 89 беспилотников-камикадзе. ПВО сбила все российские дроны. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Основной удар был направлен в Киевскую область. Эта атака стала самой массированной атакой дронов на Киев с начала года. Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Дрони
NEWS
Враг давит. Почему некоторые села снова захвачены и способна ли РФ на большое продвижение
Враг давит. Почему некоторые села снова захвачены и способна ли РФ на большое продвижение
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая