Олещук показав бойову роботу українських льотчиків по ворожих цілях (відео)

Українські льотчики активно працюють по ворожих цілях на суходолі та в повітрі, а з прибуттям у всі бригади західних літаків ця робота буде значно ефективнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
За його словами, пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання - знищувати ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об'єктах противника.
"На відео - бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", - написав Олещук.
Командувач переконаний, що з надходженням до всіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.
Олещук наголосив, що наразі українські пілоти вичавлюють усе можливе з наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані й робить усе, щоб уберегти їх від ворожих очей. Окремо Олещук висловив подяку "Привидам Києва" за мужність і героїзм.
Наразі українська армія має у своєму розпорядженні літаки радянського зразка, однак під час повномасштабного вторгнення країни Заходу вирішили допомогти Україні з поставками їй нових винищувачів.
На поточний момент очікується передача літаків F-16. Сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна очікує завершення підготовки пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин.
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