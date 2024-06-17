Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)

По его словам, пилоты Воздушных сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи - уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.

"На видео - боевая работа летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", - написал Олещук.

Командующий убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее.

Олещук отметил, что сейчас украинские пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз. Отдельно Олещук выразил благодарность "Призракам Киева" за мужество и героизм.