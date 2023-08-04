"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ

Що сталося

Вночі морські дрони атакували російські об'єкти біля порту Новоросійська. І судячи з фото та відео із соціальних мереж, вони вразили черговий корабель. Зокрема, він нахилився на лівий борт.

Також повідомлялося про стрілянину та вибухи в акваторії Новоросійська та села Мисхако. Зазначимо, що в порту знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

За словами очевидців, у його районі бачили яскраві спалахи. За непідтвердженими даними, безпілотоніки могли атакувати нафтовий маяк - дистанційну систему прийому нафти у море. Компанія заявляє, що інфраструктура не постраждала, і відвантаження нафти продовжується у штатному режимі. Хоча через атаку встановлювалася тимчасова заборона судноплавства.

Як заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, російські військові відбили удари двох морських дронів, внаслідок чого "постраждалих і руйнувань немає". Мер Новоросійська Андрій Кравченко уточнив, що у її відображенні брали участь великий десантний корабель "Оленегорский горняк" та протидиверсійний катер "Суворовец".

Російське міноборони говорить про спробу атакувати військово-морську базу.

"Безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", - йдеться у його повідомленні.

Проте очевидно, що російська влада знову чогось не договорює. Станом на другу половину дня БДК "Оленегорский горняк" все ще намагалися відбуксирувати на портову стоянку.

Чи є український слід?

Офіційно українська сторона не підтверджує причетність до атаки. Спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що вибухи поблизу Новоросійська могли бути провокацією.

Проте наші джерела кажуть, що це чергова операція Служби безпеки України.

"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і поки не може виконувати свої бойові завдання. Отже, всі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - повідомили джерела в СБУ.

Вони також надали відео з камери морського дрону, що атакував ВДК.

Джерела у спецслужбах повідомили РБК-Україна, що "Оленегорский горняк", на якому було близько 100 осіб, вразив морський дрон із 450 кг тротилу.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук каже, що ВМС не мають відношення до того, що сталося біля Новоросійська.

"Коментувати роботу морських дронів, якщо це справді були вони, теж не можу. Можу зазначити, що згідно з вже підтвердженою інформацією, є пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк" - це великий російський десантний корабель... Складається враження, що цей корабель додому вже не потрапить", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Головне про "Оленегорский горняк"

Це великий десантний корабель проекту 775, що базувався на Північному флоті і входив до 121 бригади десантних кораблів.

Був збудований на верфі Stocznia Polnocna у Гданську (Польща), увійшов до складу флоту ще у 1976 році. До 1977-го мав найменування СДК-91, потім - "ВДК-91". Назву "Оленегорский горняк" отримав у 2000 році після того, як над ним встановив шефство Олєнєгірський гірничо-збагачувальний комбінат (Мурманська область).

У 2007 році був визнаний найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ. На сьогодні у Росії 16 великих десантних кораблів проекту 775.

Фото: у Росії загалом 16 кораблів такого типу, як "Оленегорский горняк" (commons wikimedia org UserKora27)

"Приблизно по 3-4 на кожному з чотирьох флотів. Зараз у Чорному морі розміщено ВДК Балтійського та Північного флотів. Конкретно "Оленегорский горняк" зайшов сюди напередодні повномасштабного вторгнення", - розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

До війни з Україною такі десантні кораблі були задіяні у забезпеченні російського угрупування в Сирії: доставляли зброю, боєприпаси та інші вантажі.

"Їх називали "сирійським експресом", тобто вони не підлягали огляду і вільно ходили через Босфор. Рух був постійним - через протоку туди і назад відбувався по одному судну щодня", - додав він.

Зазначимо, "Оленегорский горняк" зайшов у Чорне море 9 лютого 2022 року нібито для навчань, базувався в окупованому Севастополі, але згодом через постійні атаки безпілотників передислокувався до Новоросійська.

У відкритих джерелах вказані такі основні характеристики:

швидкість - 18 вузлів

дальність плавання - 6000 миль при 12 вузлах

екіпаж - 98 осіб

водотоннажність - 4080 тонн

довжина - 112,5 метра

ширина - 15 метрів

осадка - 3,7 метра

силова установка - 2 дизелі, 2 гвинти (сумарна потужність - 19200 к. с.)

На борт "Оленегорский горняк" здатний взяти до 500 тонн вантажу та 225 десантників. Але, за словами Заблоцького, конфігурації можуть бути різними:

10 середніх танків (масою до 40 тонн) та 150 десантників

12 легких танків та 150 десантників

3 середні танки, 3 САУ "Нона", 5 МТЛБ, 4 вантажівки та 313 десантників

20 вантажівок, 150 десантників та 500 тонн вантажу

Легка ціль для морських дронів

"Оленегорский горняк" озброєний двома здвоєними 57-мм артилерійськими установками АК-725, пусковими установками реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М" та чотирма пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Експерт Володимир Заблоцький наголошує, що ніщо з цього не здатне захистити ВДК від морських дронів.

Фото: "Оленегорский горняк" не встояв перед ударом морського дрону (скрин відео)

"Якщо ми уважно подивимося на відео, то у бік дронів навіть не стріляли. Як повідомляють російські паблики, взагалі ніхто не стріляв, тому незрозуміло, як їх могли нібито знищити. Начебто в сторожовий катер "Суворовец" теж влучили, але не спрацював вибуховий пристрій, і він уцілів", - наголосив він.

У той же час, десантний корабель врятувало те, що він стояв на якорі поблизу порту. Якби "Оленегорский горняк" знаходився у відкритому морі, то швидше за все на нього чекала б доля крейсера "Москва".

"Вже були фото, де він стоїть правим бортом, прив'язаний до причалу, щоб не перекинутися. Можливо, його врятують, а може й ні, побачимо", - додав Заблоцький у розмові з виданням.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що втрата ВДК стане болісною втратою для російського флоту. У тому числі тому, що РФ має великі проблеми з будівництвом нових.

За його словами, у 2021 році через це для навчань було перекинуто кораблі Балтійського флоту та Каспійської флотилії, щоб імітувати масштабне десантування.

Чорне море стає фронтом?

Коментуючи нічну атаку на Новоросійськ, Коваленко наголошує на сам факт даного інциденту.

"Порт у Новоросійську з урахуванням повномасштабної війни вважається фактично тиловим. До якого нічого не долітає і не допливає. Але зараз ми побачили іншу картину", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

І події сьогоднішньої ночі є натяком для росіян, що Чорне море перестало бути безпечним місцем.

Експерт Володимир Заблоцький також зазначає, що, наприклад, нещодавно представлений морський безпілотник Magura має бойовий радіус до 800 кілометрів.

"Такі дрони можуть зайти в потрібну зону заздалегідь і чекати команду на атаку, після чого активуватися і завдати удару. Та й зверніть увагу - всі атаки здійснюються вночі, коли ворог відпочиває. А ми не спимо, ми наближаємо перемогу", - підсумував експерт.